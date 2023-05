Boletim diz que Sidney Magal está com pequeno sangramento no cérebro

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O cantor Sidney Magal, de 72 anos, passou mal durante uma apresentação na última quinta-feira (25), no Sesi São José dos Campos, em São Paulo. Por conta disso, o artista precisou ser internado no Hospital do Coração (HCor), na Zona Sul da capital, na sexta-feira (26) para ser submetido a exames e, até esta terça (30), ele continua na unidade de saúde.

continua após publicidade

Conforme um boletim médico, divulgado nesta terça, Sidney Magal apresenta um "pequeno sangramento espontâneo agudo no cérebro". Não houve sequelas.

- LEIA MAIS: Sidney Magal aparece e fala sobre sua saúde: 'Muitos exames'

continua após publicidade

"O paciente Sr. Sidney Magal apresenta boas condições clínicas. Após realização de exames diagnósticos, foi constatado pequeno sangramento talâmico (sangramento espontâneo agudo no cérebro, muitas vezes, relacionado à hipertensão arterial). O episódio não trouxe sequelas ao paciente. O paciente ficou em observação por 72 horas na Unidade de Terapia Intensiva, apresentou boa evolução e, a partir de agora, seguirá em acompanhamento das equipes médicas na Unidade de Internação do Hcor, sem previsão de alta hospitalar", diz o boletim.

Siga o TNOnline no Google News