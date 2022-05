Bocardi exibe seu cachorro com gravatinha na Globo e encanta

Da Redação

Rodrigo Bocardi provou ser um legítimo “pai de pet” no Bom Dia SP desta sexta-feira (6). Durante o telejornal local da Globo, o apresentador exibiu uma foto ao lado de seu cãozinho, Gaspar, também vestido com uma gravata. A fofura do cachorro encantou os telespectadores, que enviaram fotos de seus animais de estimação nas redes sociais. A reportagem é do portal Metrópoles.

Após uma reportagem ao vivo sobre adoção de animais domésticos, Bocardi espalhou a fofura de Gaspar pela TV e usou celular para mostrar a imagem do cachorrinho.

“Fica então a dica para todo mundo. E aí você põe a gravata igual depois, olha aí que legal”, brincou Bocardi. Jornalista responsável pelas notícias do tempo e do trânsito, Sabina Simonato adorou a pose de Gaspar e fez uma sugestão: “Own… traz o Gaspar um dia para vir apresentar com você, ele tem pinta de apresentador”.

Bocardi afirmou que o cão estava completamente diferente quando o adotou: “Nem parece o mesmo. Estava largado, abandonado, irreconhecível, recebeu um tratamento e agora está assim”. Em seguida, confessou que não gostaria de ter um animal de estimação, mas apegou-se tanto ao cachorrinho que trocou a foto dos três filhos pela de Gaspar em seu celular.

“Eu, que nunca na vida queria ter um cachorro em casa, já tive um quando criança mas depois não queria ter mais, fui convencido e vencido pelos meus filhos, e hoje o Gaspar ganhou até a tela de proteção do meu celular no lugar dos meus filhos. Não sei se eles têm algum ciúme, mas foi culpa deles”, afirmou o titular do Bom Dia SP.