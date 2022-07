Da Redação

Boca Rosa flerta com Gabriela Versiani e promete paquera durante a Farofa da Gkay

A Farofa da Gkay deste ano ainda não começou e Bianca Andrade, a Boca Rosa, já está roubando os holofotes.

Durante interação entre as amigas no Twitter, a comediante contou com a ajuda da empresária para manter o histórico de pegação. “Viih Tube, Álvaro, Rangel, tudo namorando, Mazzafera em LA. Boca Rosa, a Farofa está em suas mãos”, disse.

Em resposta, Boca Rosa confessou que já tem um alvo. “Amiga, pelas minhas contas, eu só pegaria uma pessoa da Farofa e mesmo assim, eu gosto no sigilinho, sem câmera” respondeu. E foi neste momento que Gabriela Versiani entrou no papo. “Fiquei curiosa, tá, Bianca?”, escreveu.



Na sequência, veio a “direta” da empresária. “Se você for, aí com certeza serão duas”, decretou Boca Rosa. Vale lembrar que a influenciadora terminou, recentemente, o casamento com Fred, dos Desimpedidos, com quem teve Cris, de quase 1 ano.

Informações do site Metrópoles.

