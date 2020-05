Boate Azul inspira diretor cinematográfico apucaranense e vai virar filme

O clássico Boate Azul inspirou o produtor e diretor cinematográfico João Gabriel Kowalski, de Apucarana, e vai virar filme. Apesar de não ter uma data definida para o início das gravações, o apucaranense está animado com o projeto, que conta com site, fanpage e Instagram. “O projeto Boate Azul está em fase inicial. Adquiri os direitos autorais da música em março deste ano e agora estou buscando parceiros e investidores para que o filme saia do papel”, explica.

João revela que este é um projeto pessoal, já que o autor da música Benedito Seviero (1931/2016) teve como inspiração uma noite na cidade de Apucarana para compor o clássico sertanejo. “A ideia surgiu justamente por ser uma música inspirada em Apucarana. O autor contou em uma entrevista que na noite que teve a ideia de escrever a canção, o Papa João XXIII morreu, dia 3 de junho de 1963”, conta.

“O dono da boate não gostou da notícia e colocou os clientes para fora, dando um “eureca” na mente do compositor. A música levou anos para ser gravada, pois no ano seguinte o Brasil entrou na Ditadura, e por conta do cunho da música, os militares a censuraram”, complementa.

Com o roteiro quase pronto, João Gabriel escreveu junto de Gustavo Gerard, ex-roteirista da Globo, e também contou com a colaboração de Mariana Seixas, que trabalhou em série da HBO e em alguns filmes. “Gustavo é super parceiro. A Mariana está deixando tudo bem redondinho. A ideia é firmar parceria este ano ainda com alguma produtora grande. Esse projeto está muito legal”, comemora.

A ideia de João como roteirista é realizar parte das cenas em Apucarana, como na Praça Rui Barbosa, Catedral Nossa Senhora de Lourdes, entre outros locais. “Para que isso aconteça vou precisar de apoio da prefeitura para colocar a cidade em foco. Acho que será legal esse apoio, pois vamos valorizar a cidade. Teremos uma equipe grande trabalhando e vai chamar atenção”, esclarece.