BMW com atriz da Globo bate em poste e 5 pessoas ficam feridas

Ludmillah Anjos, atriz da Globo e cantora ex-The Voice, foi vítima de um acidente de carro na noite de domingo (160, em Brasília. Outros quatro ocupantes do veículo, além dela, ficaram presos às ferragens. A BMW 320i, que ela estava, colidiu contra um poste de iluminação no Setor de Cargas do Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA).



Todas as cinco vítimas foram encaminhadas ao hospital, orientadas e conscientes. Ninguém sofreu ferimentos graves ou corria risco de morte na hora do atendimento, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Ludmillah chegou a gravar um vídeo dentro do carro pouco antes do acidente, sorrindo, brincando com os companheiros e cantando.



A BMW era conduzida por um motorista de 27 anos. Atendido pelos socorristas, ele se queixava de dores nas costas e foi levado ao Hospital de Base, unidade de saúde pública no centro de Brasília. A atriz Ludmillah Anjos, 35, também foi levada para lá, com dores nas costas, costela e pernas.

Outros três ocupantes foram para o Base e ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Um deles, de 39 anos, estava com fratura no tornozelo direito. A via chegou a ser totalmente interditada para o atendimento das vítimas. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, mas a Polícia Civil apura a ocorrência.

Com informações do Metrópoles.

