Blusa da Princesa Diana vai à leilão por valor chocante; saiba quanto

Uma peça histórica da realeza britânica estará à venda em breve! Uma peça de roupa usada pela Princesa Diana (1961-1997) será vendida em um leilão nos Estados Unidos no mês que vem. Trata-se de uma blusa que tem um valor especial, já que fez parte de um momento histórico da Família Real.

continua após publicidade

A blusa rosa de mangas longas foi usada por Diana em 1992 na ocasião de seu retrato de noivado com o Príncipe Charles, hoje, Rei Charles III. A peça, descrita como "blusa de crepe rosa com gola tipo babado e pregas soltas", foi criada por David e Elizabeth Emanuel, que também foram os responsáveis por confeccionar o vestido de noiva de Diana.

- LEIA MAIS: Huck é criticado após comentário deselegante sobre Thiaguinho; confira

continua após publicidade

A peça será vendida pela casa de leilões americana “Julien Auctions” e fará parte do leilão “Hollywood Legends”, onde se espera arrecadar entre US$ 80 mil (aproximadamente R$ 400 mil) e US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil), de acordo com o site oficial da casa de leilões.

Ainda segundo a casa de leilões, a Princesa Diana teria presenteado a antiga editora-chefe da revista americana Vogue, Anna Harvey, com essa peça. E a blusa já pode ser vista no Reino Unido entre 2017 e 2019, quando esteve em uma exposição no Palácio de Kensington.

Foto por Reprodução/Redes sociais

O leilão irá acontecer entre os dias 14 e 17 de dezembro tanto em Beverly Hills, na Califórnia, quanto no site da casa de leilões. A coleção a ser leiloada é descrita como "uma coleção de algumas das peças mais marcantes e marcantes dos maiores ícones de estilo de todos os tempos, criadas por alguns dos designers mais aclamados e reverenciados da moda e da história de Hollywood."

Além da peça de Princesa Diana, ainda serão leiloadas roupas usadas por Audrey Hepburn, Gloria Swanson,Babra Streisand, e itens usados em filmes como um laptop usado por Sarah Jessica Parker na série “Sex and The City”.

Siga o TNOnline no Google News