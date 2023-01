Blogueira desmente suposta foto de Janja de calcinha; confira

Da Redação

A primeira-dama Janja, durante a posse de seu marido, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Uma suposta foto de Janja, esposa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), posando somente de calcinha e camisola viralizou nas redes sociais e foi alvo de críticas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As buscas pelo nome da primeira-dama no Google dispararam nos últimos dias.

Devido a grande repercussão, a cozinheira Adriana Souza Gagliardi se posicionou sobre o caso, por meio do seu perfil no Twitter. Apesar da enorme semelhança entre as mulheres, a cozinheira afirmou ser ela na foto, e não Janja. Ela afirmou ainda que já tomou providências legais contra aqueles que compartilharam as fotos: “Não ficarão impunes”.

Apoiadores de Bolsonaro que acreditaram que a foto era da esposa do atual presidente da República fizeram críticas nas redes sociais. “Que péssimo exemplo de quem se diz primeira-dama, pior é ter pessoas que ‘passam pano’ para uma senhora que não se dá o mínimo respeito”, disse um internauta. ”O Brasil não merece isso!”, escreveu outro.

Adriana contou que agora também está sofrendo ataques nas redes sociais e saiu em defesa de Janja. “O pior disso tudo é que estão usando as imagens para prejudicar outra mulher. Somos sempre as julgadas, violentadas e prejudicadas. Eu não tenho nada a esconder ou temer. Mas não admito que outra mulher seja prejudicada por isso!”



Confira a publicação que viralizou como suposta foto de Janja:

fonte: Reprodução/Redes Sociais

Em meio aos diversos insultos que vem recebendo, Adriana não ficou calada e postou um recado. "Resumo da ópera, podem me xingar do que quiserem, menos de feia".

Veja:

Resumo da ópera, podem me xingar do que quiserem, menos de feia. Assinem meu privacy para me ajudar a pagar a advogada. pic.twitter.com/oDeoXxY2HS — Vênus de mim (@drifofa) January 6, 2023

