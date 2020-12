Blogueira cobrará mensalidade para seguidores assistirem aos seus stories - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A influenciadora Virginia Fonseca diz que irá cobrar uma mensalidade de R$ 14,90 para que seus seguidores possam assistir aos seus stories no Instagram.

De acordo com a blogueira, o "serviço de assinatura" é uma maneira de limitar o seu dia-a-dia a pessoas que realmente a admiram.

"Agora, com o 'best friends', eu sei que quem vai estar lá é só pessoas que gostam de mim, que querem ver minhas dicas e me acompanhar mesmo", conta ela.



Para que o acesso seja limitado, a youtuber vai usar o recurso "melhores amigos", que permite a exibição de fotos e vídeos a um número limitado de pessoas. A conta de Virginia tem 4,7 milhões de seguidores, porém, de acordo com a influenciadora, somente os 500 primeiros inscritos poderão assinar o serviço pelo valor atual.

A blogueira explicou que vai compartilhar com esse grupo dicas de beleza, compras e exercícios, além de como "bombar" nas redes sociais.

Na internet, muitas pessoas ficaram felizes com a notícia, já outras fizeram chacota sobre a iniciativa.

Com informações; G1.