Black Mirror deve retornar para a 7ª temporada

A série Black Mirror deve ser renovada para uma sétima temporada. A informação é do portal Variety, que aponta que a série deve retomar a produção ainda este ano, com produção executiva de Charlie Brooker, Annabel Jones e Jessa Rhodes.

Em sua sexta temporada, que estreou ainda em 2023, a celebrada série de ficção científica atingiu números recorde, chegando as 10 mais vistas da Netflix em 92 países.

Black Mirror é uma série de antologia que explora os efeitos perturbadores e sombrios da tecnologia na sociedade contemporânea. Cada episódio apresenta uma história independente, mas todas compartilham a temática de como a tecnologia pode distorcer a realidade, questionar a moralidade e desafiar as relações humanas. Com narrativas cativantes e visões futurísticas, Black Mirror provoca reflexões sobre os aspectos mais obscuros do avanço tecnológico e seus impactos na vida moderna.



