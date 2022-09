"Biquíni bem conhecido”: Luiza Ambiel recria foto da Banheira do Gugu

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

atriz Luiza Ambiel (50), ex-musa da Banheira do Gugu, nos anos 90 e 2000

A atriz Luiza Ambiel (50), ex-musa da Banheira do Gugu, nos anos 90 e 2000, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 26, para teletransportar os seus seguidores ao quadro famoso. Através de uma postagem em seu perfil no Twitter, a modelo recriou uma foto da atração.

continua após publicidade .

"Esse biquíni é bem conhecido, o Brasil conhece", contou a artista brasileira, que tem o item há 25 anos, desde quando o usava no programa. "Olha o que aprontei, vocês acreditam que tenho o Biquíni a 25 anos, usava ele na banheira do Gugu. O ensaio foi com ele!", continuou ela na postagem.

De biquíni, ela aparece dentro de uma banheira repleta de espuma e revelando que a foto reproduzida será a do CD do Gugu Dance, lançado em 1996.

continua após publicidade .

Os fãs, é claro, adoraram a novidade e não pensaram duas vezes em reviver a época: "Maravilhosa! Já estou ansioso para ver", disse uma fã. "A oitava maravilha do mundo é você", babou um segundo. "Anos 90 foi um ano intenso! Amei", disse uma terceira.

fonte: twitter

Vale lembrar que no final do ano passado, a brasileira criou uma conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto, para mexer com a imaginação dos homens.

Olha o que aprontei, vocês acreditam que tenho o Biquíni a 25 anos, usava ele na banheira do Gugu. 🛁🛁 O ensaio foi com ele! 🔥🔥🛁 pic.twitter.com/3tevwFRqhb — Luiza Ambiel 🛁 (@luizaambiel) September 26, 2022





Siga o TNOnline no Google News