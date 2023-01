Big Brother Brasil: saiba quais ex-BBBs já morreram

Da Redação

O BBB 23 vai começar no próximo dia 16 de janeiro. Ao longo de 21 anos e mais de 300 participantes, já morreram quatro ex-BBBs. Edílson Buba, no BBB 4, foi o primeiro a não estar mais entre nós. Depois dele, os próximos três foram participantes da 9ª edição do reality show.

Edílson morreu em novembro de 2006, aos 34 anos. Ele lutava contra um câncer no abdome. O empresário morava em Curitiba e após ser o 6º eliminado no BBB 4, ele fundou uma ONG para auxiliar dependentes químicos e realizou um ensaio nu para a revista "G Magazine".

fonte: Rede Globo Edílson Buba, no BBB 4

André Cowboy (foto da capa), outro participante da nona edição do reality, morreu em junho de 2011, aos 37 anos. Caubói, como era conhecido, foi vítima de um assassinato em sua chácara em Alumínio, no interior do estado de São Paulo. Ele participou da casa de vidro ao lado de Maíra Cardi (39), os dois foram os mais votados e entraram juntos no confinamento. O ex-BBB foi eliminado depois de 12 dias dentro da casa, em um paredão contra Naiá Barros, que ficou conhecida como vovó Naná e Josy Oliveira. Ele deixou a mulher e quatro filhos.

Norberto Carias dos Santos, o Nonô do BBB 9, morreu em julho de 2017, aos 72 anos. Assim como Edílson, ele também lutava contra um câncer. Formado em ciências contábeis, ele morava em São Carlos, no interior de São Paulo. Ele virou ator e também passou pela rádio após se aposentar. O ex-BBB é considerado um dos mais velhos a entrar na casa mais vigiada do Brasil e foi eliminado do reality no segundo paredão da edição.

fonte: Rede Globo Nonô do BBB 9

Josy Oliveira morreu em setembro de 2020, aos 43 anos. A morte foi causada por complicações em uma cirurgia para tratar um aneurisma. Formada em psicologia, a mineira de Juiz de Fora se investiu na carreira de cantora após sua participação no BBB 9. Ela foi a 6ª eliminada da edição do reality show.

fonte: Divulgação Josy Oliveira (BBB 9) morreu em setembro de 2020

As informações são do portal Caras.

