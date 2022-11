Big Brother argentino mostra jogo e 'hermanos' se revoltam com derrota

Da Redação

Os treze participantes estavam todos com o uniforme azul e branco

Os participantes do "Gran Hermano", edição argentina do reality "Big Brother", viram confinados a derrota da seleção de futebol do país para a Arábia Saudita na Copa do Catar, na manhã desta terça-feira (22). Com informações, g1.

A rede Telefe chamou um narrador exclusivo para a transmissão. Hernán Feler narrou sem "spoilers" do mundo do lado de fora, com "cuidado para não fornecer nenhum detalhe que possa ser utilizado pelos participantes ou que signifique violação do isolamento", explicou a emissora.

Os treze participantes que ainda estão na casa durante a décima edição estavam todos com o uniforme azul e branco e comemoraram juntos o gol de Messi no primeiro tempo.

Eles também se decepcionaram juntos. Um dos vídeos da Telefe destaca: "'O que está acontecendo, Messi?': Os 'hermanitos' sofreram na partida entre Argentina e Arábia Saudita. A desilusão foi vivida na casa mais famosa do país".

Outro trecho mostrou o desespero contra o VAR de um dos participantes, Augustín, por causa dos gols anulados da Argentina.

