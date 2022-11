Biel se envolve em briga após show de Gusttavo Lima; veja o vídeo

Da Redação

O cantor Biel se envolveu em uma briga enquanto deixava o show de Gusttavo Lima neste sábado (26)

O cantor Biel se envolveu em uma briga enquanto deixava o show de Gusttavo Lima neste sábado (26), em São Paulo. Um vídeo da confusão repercutiu nas redes sociais e Tays Reis, esposa do artista, apareceu em choque com as agressões entre os envolvidos.

Reis parecia tentar apartar a briga enquanto chorava e era amparada por outras duas pessoas. Enquanto isso, Biel seguia trocando socos e chutes com homens, ao passo que seguranças os separavam.

Confira abaixo o vídeo do momento da confusão:

🚨MEU DEUS! Biel foi visto envolvido numa briga na saída do show do Gustavo Lima, em São Paulo. No vídeo da pra ver a Tays chorando, impedida de separar. pic.twitter.com/3AAN4N8Nnv — Central Reality (@centralreality) November 27, 2022

O ex-participante de "A Fazenda 12" explicou que não conseguiu se conter diante das agressões à companheira e partiu para agressão. "A gente foi atacado por um rapaz totalmente desequilibrado. Já chegou dando murro na gente, acertando a Tays e quem estava ao redor. Não tenho sangue de barata, desculpa [...] Não consegui simplesmente ir embora depois de alguém totalmente desequilibrado chegar para atacar a gente", afirmou neste domingo (27), pelos stories do Instagram.



