Bidê de Beyoncé vai à leilão com lance mínimo de R$ 12 mil

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A cantora Beyoncé está se mudando para uma nova mansão e alguns itens da sua antiga casa poderão ser adquiridos por curiosos e fãs através do eBay. Uma das peças, que no mínimo pode ser considerada um objeto peculiar para ser leiloado, é um bidê.

continua após publicidade

O objeto sanitário entrou no leilão com lance mínimo de US$ 2,4 mil, aproximadamente de R$12 mil. Algumas coisas mais "normais" também estão na lista, como uma moldura de porta de metal em arco e algumas luzes.

A página Eric’s Architectural Salvage LA será a responsável pelo processo. Segundo o dono, a empresa "compra todos os tipos de itens que as empresas de demolição e que desenvolvedores não querem mais"

continua após publicidade

O casal Beyoncé e Jay-Z se mudaram para uma mansão de cerca de 2,8 mil metros quadrados na Califórnia, nos Estados Unidos. O local é avaliado em US$ 200 milhões, a mais cara já vendida na história do estado do Estado.

- RELEMBRE: Beyoncé e Jay-Z compram a mansão mais cara da Califórnia; saiba valor

Siga o TNOnline no Google News