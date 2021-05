Bianca Domingues é modelo fitness e já posou nua

Continua após publicidade

Após a morte do MC Kevin, um nome surgiu: Bianca Domingues. Ela é modelo fitness e disse que teria cobrado R$2 mil para participar de um encontro com o cantor e um amigo.

Ela é conhecida pois seria garota de programa da região, e já posou nua. De acordo com Leo Dias, Bianca Domingues foi descrita como “deusa do oral” e acompanhante de luxo. Ela também já foi destaque no Carnaval de São Paulo pela escola de samba X9.

Bianca Domingues, conforme a coluna do portal Metrópoles, seria cadastrada em um site de acompanhantes de luxo, mas lá usa outro nome: Andreza Albuquerque. Tatuada e com alguns piercings – inclusive na região íntima – a modelo conheceu MC VK e Kevin ainda no domingo.

Em depoimento à polícia, a modelo admitiu que fez sexo com dois amigos de MC Kevin antes de encontrar com o funkeiro. Ela teve relações com VK no quarto, e depois seguiu para a varanda com Kevin. A esposa do artista, Deolana Bezerra, também estava no hotel, mas em outro quarto.

No Instagram, Bianca Domingues apagou todas as fotos e publicou apenas alguns Stories. Ela pediu que os fãs “não acreditem no que a mídia diz” ou “qualquer pessoa querendo ganhar fama”; e garante que foi um acidente.