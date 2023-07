Bianca Andrade e Fred fazem festão para celebrar 2 aninhos do filho

Explosão de fofura! Os papais Bianca Andrade e FredBruno estão comemorando o aniversário de 2 aninhos do filho Cris com muito luxo e diversão neste sábado (15). Ricaços, eles resolveram fazer um festão no tema Safari com muito estilo e brincadeiras. No Stories do Instagram de cada um, eles dividiram alguns momentos do começo do evento. A empresária mostrou seu look 100% de oncinha que é composto de um bodysuit, luvas e uma jaqueta. Já o papai es colheu um conjuntinho da mesma estampa composto por uma calça larguinha e uma camisa também oversized.

E você acha que o pequeno Cris não ia seguir o look temático? Os pais vestiram o bebê com uma bermudinha e uma blusa bege, bem tema "jangle", além de um chapéuzinho adorável de explorador e botinhas do mesmo tom. É muita fofura, né?

Para a decoração, eles seguiram a linha do safari, mas com o tema da Disney, já que havia um Mickey explorador no meio da festa. Eles também mostraram uma cabeça de leão enorme representando a porta da festa, brinquedos infláveis e piscina de bolinha.

"O dia lindão do jeito que ele merece", escreveu Fred Bruno na legenda na foto publicada em seu feed oficial. O ex-casal ainda apareceu juntinho e bem maduros com o filho para registrar fotos em família diante da mesa do parabéns.

Fonte: Contigo!

