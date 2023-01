Bianca Andrade declara torcida para Fred no BBB23: 'Gesto de gratidão'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Fred e Bianca são pais do pequeno Cris

Bianca Andrade, a empresária conhecida como Boca Rosa, usou suas redes sociais para desabafar após o ex-marido ter entrado para a 23ª edição do Big Brother Brasil. A também ex-BBB, declarou sua torcida para Fred.

continua após publicidade .

Fred e Bianca são pais do pequeno Cris. A empresária declarou que, apesar da torcida, fica com o coração apertado em imaginar que o ex-companheiro vai precisar passar pelos "juízes da internet".

LEIA MAIS: Veja reação da mãe de Fred ao descobrir que filho estará no BBB23

continua após publicidade .

"Parece que o jogo virou, não é mesmo? Dessa vez, eu irei acompanhar alguém da minha família dentro desse jogo que é uma loucura, mas que mudou a minha vida completamente em todos os sentidos. E sim, o Bruno [Fred] é minha família. Sempre foi um dos meus melhores amigos desde que nos conhecemos, até que o universo nos uniu pós meu BBB para termos o maior presente de todos, o Cris", declarou Bianca, em seu perfil do Instagram.

Boca Rosa e Fred se casaram em 2020 e anunciaram o término do relacionamento em abril de 2022. "Hoje seguimos numa amizade e cumplicidade bonita de se ver, que até espanta uma parte da sociedade de tanto que a gente se apoia. Mesmo não sendo mais um casal. Nossa torcida aqui em casa para o papai do Gudugo é declarada", continuou a empresária.

Bianca Andrade participou do BBB20 e explicou aos seguidores que Fred foi uma das principais pessoas que a ajudaram superar a rejeição que recebeu do público pós reality. Apesar de ter conquistado milhões com o estouro que sua marca de cosméticos alcançou, Boca Rosa foi fortemente criticada nas redes.

"Esse apoio também é um gesto de gratidão. Eu não esqueço do quanto esse cara me apoiou quando saí do BBB. No meio daquela loucura, além de ter acreditado em mim, ele me lembrava todos os dias o quanto eu era uma mulher forte e apaixonante. Agora, é a minha vez de retribuir. Por mim, pelo nosso filhote, por ele que é 'maneirin' a beça", concluiu.

Siga o TNOnline no Google News