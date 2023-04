Bianca Andrade anuncia pausa das redes sociais e realiza cirurgia

Da Redação

Bianca Andrade

No início deste mês, a empresária Bianca Andrade conversou com os fãs e anunciou que iria se afastar das redes sociais por um período. A ex-BBB explicou que precisaria realizar uma cirurgia de amigdalite para evitar novas infecções. Essa é a primeira pausa em 12 anos de carreira.

Com a "pausa obrigatória", os fãs da Boca Rosa agora ficam sabendo da famosa apenas por meio da sua assessoria. Nesta terça-feira (11), a equipe se pronunciou no perfil oficial do Twitter e deu notícias sobre a recuperação da chefe.

"Recado da boss! Pessoal, aqui é o time BR (Boca Rosa) e nossa Boss pediu pra passar um recado pra vocês: ela já operou e deu tudo certo! Tá se recuperando super bem, apesar da dor. Ela disse que até que tá gostando dos sorvetes e sopinhas. A gente sabe como essa bichinha é forte, né?”, começou a postagem.

Em outra publicação, eles afirmaram: “Fiquem despreocupados que logo logo ela volta novinha pra vocês! Deixe a sua mensagem de carinho aqui! Com amor, Time BR”, finalizaram.





Carinho dos fãs

Os fãs lotaram a postagem de mensagens para Bianca: “Boa recuperação, mami! Estaremos aqui aguardando a sua volta, aproveita bastante os sorvetinhos e não faça esforço, viu? Sabemos o quanto é difícil tu ficar paradinha (risos). Maio é logo ali”, disse uma.

“Deus abençoe, que você tenha uma ótima recuperação. Em oração por você, linda. Beijo”, comentou outra. “Graças a Deus, deu tudo certo. Você faz falta. Boa recuperação. Te amo, Bia”, declarou-se uma terceira.





