Beyoncé e Jay-Z compram a mansão mais cara da Califórnia; saiba valor

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Beyoncé e Jay-Z

O casal Beyoncé e Jay-Z fechou um negócio imobiliário impressionante: a compra de uma mansão avaliada em US$ 200 milhões, o que dá aproximadamente R$ 1 bilhão em conversão direta. É a casa mais cara já vendida na Califórnia e o segundo negócio imobiliário mais caro dos Estados Unidos. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (19) pelo TMZ.

continua após publicidade .

A mansão foi projetada pelo arquiteto japonês Tadao Ando e possui 30 mil metros quadrados. Localizada em um penhasco em Malibu, na prestigiada área conhecida como Paradise Cove, ou Billionaires Row, a propriedade oferece uma vista privilegiada para o Oceano Pacífico.

- LEIA MAIS: Bruna Griphao e Gabriel Santana são vistos em clima de romance

continua após publicidade .

Essa não é a primeira mansão adquirida pelo casal em Los Angeles. Em 2017, Beyoncé e Jay-Z investiram a quantia de US$ 88 milhões em uma residência situada em Bel-Air. No entanto, após a realização de significativas reformas pela família, o valor do imóvel ultrapassou a marca dos US$ 100 milhões.





Fonte: Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News