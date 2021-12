Da Redação

Beth Goulart relembra foto com Nicette e faz declaração

Beth Goulart (60) usou as redes sociais para compartilhar uma foto ao lado da mãe. Na noite desta sexta-feira, 17, a atriz relembrou no feed do Instagram uma foto com Nicette Bruno (1933 - 2020), que faleceu vítima da covid-19, e declarou seu amor por ela.

"Mãe como é grande o meu amor por você. Saudade #mãe #amor #saudade #eternidade", declarou a artista na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com a lembrança. "Saudade dessa pessoa do bem, talentosa e doce que era sua mãe", disse uma internauta. "As mães deveriam ser eternas", afirmou uma seguidora. "Ela sempre estará viva em nossos corações", comentou uma fã.

