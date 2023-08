Besouro Azul desbanca Barbie e domina bilheterias dos EUA

Em seu final de semana de estreia, o mais novo filme da DC Comics, Besouro Azul, se tornou o primeiro a desbancar Barbie, de Greta Gerwig dos cinemas nos Estados Unidos. O longa, que conta com a atriz Bruna Marquezine no elenco, terminou o reinado do maior sucesso cinematográfico do ano e passou a liderar as bilheterias americanas.

Em seu dia de estreia, o filme de super-heróis arrecadou cerca de US$9,8 milhões, cerca de R$ 48,7 milhões na cotação atual. Após o término do primeiro fim de semana nas salas de cinema, ele fechou sua bilheteria com US$ 13 milhões arrecadados, cerca de R$ 64,6 milhões, como informado pela revista Variety.

Assim, Besouro Azul se tornou top 1 nas bilheterias norte-americanas, tirando Barbie da posição onde permaneceu por 4 semanas. A marca, no entanto, não foi tão impressionante para a Warner Bros, que produziu o filme.

Com projeção entre US$ 25 milhões e US$ 32 milhões de faturação em bilheteria até o próximo fim de semana, o filme já é considerado a pior estreia da DC do ano. Ele é comparado com o último lançamento do universo cinematográfico de heróis, The Flash, que também lutou para alcançar bom rendimento nos cinemas após polêmicas com seu protagonista, o ator Ezra Miller.

Fonte: Revista Caras.

