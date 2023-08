Besouro Azul, Azul Besouro: Manoel Gomes cria música para filme; veja

Você lembra do hit Caneta Azul, de Manoel Gomes? Pois é, com o filme Besouro Azul prestes a estrear nos cinemas, o criador da música firmou uma parceria com a Warner e compôs uma canção para o longa, que marca a estreia de Bruna Marquezine em Hollywood. As informações são do Metrópoles.

O vídeo, publicado no Instagram oficial da Warner Bros. Pictures Brasil, conta com mais de 2,5 milhões de visualizações. Manoel utiliza a mesma trilha de Caneta Azul, mas faz alterações para falar sobre o filme e sobre a atriz brasileira.

- LEIA MAIS: Cantor do hit "Caneta Azul" lança nova música: "Vamos Vacinar"; Vídeo

“Besouro Azul, Azul Besouro/O escaravelho que encontrou o seu tesouro/Besouro Azul tem a nossa admiração/Combate os inimigos com a coragem no coração/Bruna Marquezine merece um poema/Todo mundo vai ver a brasileira no cinema”, diz a primeira parte da letra. Na sequência da canção, o artista aproveita para contar partes do filme.

No final da gravação, Manoel Gomes chama a atenção para o filme da Warner Bros. “Meu amigo Xolo e Bruna Marquezine estreiam o filme Besouro Azul na DC. Para você e sua família assistirem todos juntos”, encerrou.

