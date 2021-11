Da Redação

Benzema é condenado a 1 ano de prisão por chantagem

A Justiça da França condenou nesta quarta-feira (24) o jogador de futebol Karim Benzema a um ano de prisão, mas com suspensão condicional da pena, por cumplicidade na chantagem ao também jogador Mathieu Valbuena com um vídeo íntimo.

A sentença do tribunal correcional de Versalhes diz que "Benzema se envolveu pessoalmente [...] para convencer o companheiro de equipe a aceitar a chantagem" e que o atacante do Real Madrid mostrou "certo júbilo" e "nenhuma benevolência" com seu ex-colega de seleção francesa.

Benzema também foi condenado a pagar 75 mil euros de multa (cerca de R$ 470 mil), mas seus advogados já anunciaram que vão recorrer da decisão. A pena imposta foi superior à pedida pela Procuradoria francesa (dez meses).

Os outros quatro acusados foram condenados a penas que vão de 18 meses de prisão, também com suspensão condicional (quando a pena é substituída por outras medidas determinadas pela Justiça), a até dois anos e meio de prisão com cumprimento obrigatório.

O caso de Benzema ocorreu em 2015, quando ele foi ao quarto de Valbuena, na concentração da seleção francesa, e disse ao colega que poderia apresentar "alguém de confiança para ajudar a administrar" a possível divulgação de um vídeo comprometedor.

Valbuena diz que teve a sensação de ser chantageado. Benzema não falou em nenhum momento sobre dinheiro, mas a pessoa que recomendou ao colega de seleção foi seu amigo de infância, Karim Zenati, com o qual chantagistas haviam entrado em contato para pressionar Valbuena.

Eles tinham procurado primeiro o então jogador Djibril Cissé, que se recusou a colocá-los em contato com Valbuena e ainda alertou o colega sobre a existência do vídeo. Depois, fizeram a nova tentativa por Benzema.