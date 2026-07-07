Benedito Ruy Barbosa, autor de 'Pantanal' e 'O Rei do Gado', morre em São Paulo

Escritor estava internado e faleceu em decorrência de complicações de uma insuficiência renal crônica

Benedito Ruy Barbosa, renomado autor de novelas morreu na manhã desta terça-feira (07) aos 95 anos, na cidade de São Paulo. O escritor estava internado no hospital HCor, e a causa do falecimento foi confirmada pela assessoria de imprensa da instituição como complicações decorrentes de um quadro de insuficiência renal crônica.

Em nota oficial, a direção do hospital lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares e amigos do dramaturgo neste momento de pesar.

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QUEM FOI?

Nascido em 17 de abril de 1931, Benedito Ruy Barbosa construiu uma das trajetórias mais sólidas e bem-sucedidas da teledramaturgia nacional. Sua história na TV Globo começou em 1976, quando assinou contrato para escrever "O Feijão e o Sonho", produção que inaugurou sua sequência de sucessos no horário das 18h.

Nos anos seguintes, o autor consolidou seu estilo ao adaptar obras literárias, comandando produções marcantes como "À Sombra dos Laranjais", em 1977, e a primeira versão de "Cabocla", em 1979.

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Durante as décadas de 1980 e 1990, o escritor se tornou uma grife de audiência e crítica, assinando tramas de grande apelo popular na Globo, como "Paraíso", "Voltei pra Você", "De Quina pra Lua", "Sinhá Moça" e "Vida Nova".

Em 1990, em uma breve passagem pela TV Manchete, o autor fez história ao escrever o fenômeno "Pantanal". De volta à emissora carioca, ele enfileirou clássicos do horário nobre que pararam o país, incluindo "Renascer", em 1993, e "O Rei do Gado", em 1996, além do sucesso de época "Terra Nostra", em 1999.

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O legado de Benedito Ruy Barbosa permaneceu vivo nas décadas seguintes não apenas por meio de reexibições e remakes de suas próprias obras, como as novas versões de "Cabocla", "Sinhá Moça" e "Paraíso", mas também por seus trabalhos inéditos.



Seu último grande projeto para a televisão foi a novela "Velho Chico", exibida pela TV Globo em 2016, que reafirmou sua marca registrada de levar o Brasil profundo, a vida rural e as discussões sociais para o centro da narrativa televisiva.