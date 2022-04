Da Redação

Benedict Cumberbatch abriga ucranianos em sua casa

O ator Benedict Cumberbatch, conhecido por interpretar o personagem Doutor Estranho no universo Marvel, também pode ser considerado um herói da vida real. O astro ingressou em sistema de realojamento de refugiados no Reino Unido e aguarda uma família ucraniana para morar em sua casa.

Para a Sky News, Cumberbatch contou sobre a experiência de tentar dar mais estabilidade aos refugiados ucranianos, após a turbulência que viveram. O ator explicou que eles já conseguiram sair da Ucrânia e que está monitorando as atualizações de perto.

“Infelizmente, eles estão passando por algum tratamento médico. Dizer mais alguma coisa sobre isso seria invasão de sua privacidade e muito sobre quando eles estão vindo e como isso está sendo gerenciado invadiria o meu. Quero dar alguma estabilidade após a turbulência que eles experimentaram. Acho que essa estabilidade está dentro da minha casa”, explicou Benedict Cumberbatch.

O astro também revelou que está ajudando financeiramente outros ucranianos, que estão no Reino Unido, a abrigar seus familiares no país. Apesar dos esforços, ele ressaltou que não tem habilidades para lidar profissionalmente com asa questões de saúde mental dos refugiados.

“Peço às pessoas que procurem mais ajuda para reforçar os esforços. As pessoas estão se esforçando muito. Isso me deixa muito orgulhoso de nosso país e muito orgulhoso do que podemos ser no nosso melhor como humanos”, disse.





Fonte: Metrópoles.