Ben Affleck reclama de casamento com Jennifer Garner

Ben Affleck desabafou sobre o fim de seu casamento com Jennifer Garner após 13 anos juntos.

“Nós teríamos acabado nos agredindo. Eu provavelmente ainda estaria bebendo. Parte do motivo pelo qual eu comecei a beber é porque me sentia preso”, contou no programa de rádio “The Howard Stern Show”.

“Eu estava tipo ‘eu não posso ir embora por conta dos meus filhos, mas não estou feliz, o que eu faço?’ E o que eu fazia era beber uma garrafa de uísque e dormir no sofá, o que no fim não era a solução”, continuou o ator, que se internou pela primeira vez em uma clínica de reabilitação logo após o divórcio

Ben e Jennifer se casaram em 2005 e são pais de Violet, de 16 anos, Seraphina, de 12, e Samuel, de 9.

Atualmente, o astro de Hollywood namora Jennifer Lopez.