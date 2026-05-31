Belo e Alcione viram meme ao cantarem em amistoso: 'Deixaram o hino morrer'
Artistas se apresentaram antes da seleção brasileira jogar contra o Panamá no Maracanã nesta noite de domingo (31)
A apresentação de Belo e Alcione antes do amistoso entre Brasil e Panamá, que ocorre no Maracanã neste sábado (31), vem repercutindo nas redes sociais.
Eles viraram meme pela apresentação do hino nacional brasileiro e internautas criticaram os artistas pelo descompasso.
"Tem que demitir quem teve a ideia de colocar o Belo e a Alcione para cantar o hino", escreveu um dos perfis. "Belo e Alcione deixando o hino morrer", disse outro espectador.
"Me deu dor física escutar Alcione e Belo cantando o hino nacional brasileiro, que vergonha foi essa? Era melhor ter deixado a torcida ter cantado a capela do que esse show de horrores", opinou outro.
"Belo e Alcione nitidamente em apuros", opinou outro. "Eles não sabiam cantar o hino? Inacreditável", comentou um internauta. "A Alcione pode até não deixar o samba morrer, mas hoje o hino nacional foi de base
A seleção vai jogar contra o Egito no dia 6 de junho, às 19h, nos Estados Unidos. O primeiro jogo do país na competição ocorre no dia 13, diante do Marrocos.
Este é o penúltimo compromisso da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo, em 11 de junho.
Com informações da CNN