Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
SE ATRAPALHARAM

Belo e Alcione viram meme ao cantarem em amistoso: 'Deixaram o hino morrer'

Artistas se apresentaram antes da seleção brasileira jogar contra o Panamá no Maracanã nesta noite de domingo (31)

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 20:29:43 Editado em 31.05.2026, 20:29:36
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Belo e Alcione viram meme ao cantarem em amistoso: 'Deixaram o hino morrer'
Autor Cantores Belo e Alcione cantaram o hino do Brasil antes do amistoso da seleção contra o Panamá - Foto: Reprodução

A apresentação de Belo e Alcione antes do amistoso entre Brasil e Panamá, que ocorre no Maracanã neste sábado (31), vem repercutindo nas redes sociais.

-LEIA MAIS: Virginia é xingada pela torcida do Brasil após gol de Vini Jr. contra o Panamá

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Eles viraram meme pela apresentação do hino nacional brasileiro e internautas criticaram os artistas pelo descompasso.

"Tem que demitir quem teve a ideia de colocar o Belo e a Alcione para cantar o hino", escreveu um dos perfis. "Belo e Alcione deixando o hino morrer", disse outro espectador.

"Me deu dor física escutar Alcione e Belo cantando o hino nacional brasileiro, que vergonha foi essa? Era melhor ter deixado a torcida ter cantado a capela do que esse show de horrores", opinou outro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Belo e Alcione nitidamente em apuros", opinou outro. "Eles não sabiam cantar o hino? Inacreditável", comentou um internauta. "A Alcione pode até não deixar o samba morrer, mas hoje o hino nacional foi de base

A seleção vai jogar contra o Egito no dia 6 de junho, às 19h, nos Estados Unidos. O primeiro jogo do país na competição ocorre no dia 13, diante do Marrocos.

Este é o penúltimo compromisso da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo, em 11 de junho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da CNN

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Alcione Belo Brasil vs Panamá Copa do Mundo hino nacional meme
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV