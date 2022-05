Belo desiste de se candidatar a deputado federal

Da Redação

Filiado ao Partido Liberal (PL), o cantor Belo decidiu que não vai se candidatar ao cargo de deputado federal. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

De acordo com Leo Dias, o pagodeiro comunicou sua equipe sobre sua desistência de concorrer nas eleições, que acontecem em outubro deste ano. Belo iria se lançar como deputado federal no Rio de Janeiro.

O marido de Gracyanne Barbosa assinou a ficha de filiação ao PL em abril, mesma legenda do governador do Rio, Cláudio Castro, e do presidente Jair Bolsonaro. Porém, o cantor mudou de ideia.

À época, Belo comentou em uma entrevista exclusiva a esta coluna sobre a filiação. “Eu já era filiado em São Paulo e nunca me candidatei. Ano passado, mudei meu título para o Rio e quis me filiar a uma legenda aqui também. Como sou muito amigo do Senador Romário, quis me filiar ao partido dele, que é o mesmo do governador Claudio Castro, também meu amigo. Mas não tem nada certo se me candidatarei ou não. Por enquanto, só estou filiado”, pontuou.