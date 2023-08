Bella Campos faz tatuagem em homenagem ao namorado MC Cabelinho

A atriz Bella Campos, a Jenifer da novela das sete da Globo, Vai na Fé, surpreendeu seus seguidores ao publicar uma sequência de fotos nas redes sociais e chamou atenção por um detalhe: uma nova tatuagem!

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a artista surgiu com o nome de batismo do namorado no braço, conhecido como MC Cabelinho. Ela decidiu eternizar na pele seu amor pelo rapper Victor Hugo.

Os cliques foram feitos nos bastidores do desfile de estreia da marca de roupas da atriz Marina Ruy Barbosa, no Rio de Janeiro. Nos comentários do post, Cabelinho se declarou. "Te amo", escreveu, usando emojis de coração. Veja abaixo:

Vale lembrar que Bella Campos e MC Cabelinho engataram o relacionamento durante a preparação da novela Vai na Fé, que chega ao fim nesta sexta-feira, 11. O cantor também tem uma tatuagem em homenagem à amada, o nome "Bella" perto da orelha.



Juntos desde outubro de 2022, recentemente, os famosos anunciaram que pretendem se casar em breve.

