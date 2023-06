Bella Campos e MC Cabelinho trocam declarações de amor na TV

Romance está no ar: MC Cabelinho e Bella Campos trocaram declarações de amor

O casal Bella Campos e MC Cabelinho encantaram os telespectadores do "Altas Horas" dedicado ao Dia dos Namorados e exibido na noite deste sábado (10). Os dois trocaram declarações de amor durante a participação no programa.

A intérprete da Jenifer da novela "Vai na Fé" (cujo resumo dos capítulos da semana de 12 a 18 de junho você lê aqui) declamou versos da música "Bem Melhor" que Cabelinho, o Hugo da mesma trama, escreveu para ela. Antes, Bella fez questão de frisar: "Eu não sei cantar".

E depois, declamou a canção: "Sei que um dia eu vou te ver branco, subindo naquele altar, amor te amo tanto, e sei que nada vai nos separar, pois você é, a cura do meu mundo, a luz do fim do túnel". Na sequência, o funkeiro cantou "Minha Cura" para a namorada.

Veio então uma nova troca de declarações. "Te amo!", disse MC Cabelinho. "Te amo mais!", respondeu a atriz que ainda confessou admirar o desempenho do namorado como ator: "Admiro muito (o namorado). Além de decorar os textos, ele traz umas propostas para complementar. Eu fico: 'Caraca, você é incrível'. É muito gostoso fazer cenas juntos, em casa a gente consegue ensaiar".

