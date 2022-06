Bebê que nasceu durante show do Metallica recebe mimos da banda

Da Redação

Com apenas um mês e meio de vida, o curitibano Luan Figueiró já teve mais sorte e sucesso na vida do que muitos adultos por aí. O bebê ficou famoso por ter nascido durante o show da banda Metallica, em Curitiba, capital do Paraná.

O pequeno surpreendeu a mãe - e toda a internet - ao nascer durante a apresentação da banda norte americana na véspera do Dia das Mães e, com isso, se tornar extremamente conhecido. Luan entrou novamente nos assuntos mais comentados das redes sociais neste sábado (18), porque recebeu "presentinhos" da banda.

O quarteto, que está entre os mais importantes grupos de heavy metal em todo o mundo, enviou para o bebê vários mimos, como um cartão autografado pelos músicos, 11 blusinhas temáticas da banda, um conjuntinho também temático e dois gorros. Bem básico, não?

Joice Figueiró, mãe de Luan, foi quem divulgou a notícia no seu perfil do Instagram. Na publicação, ela foi super sincera ao dizer que "quase teve um outro infarto" quando viu a encomenda que chegou em sua casa.

