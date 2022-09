Bebê de Viih Tube já tem mais de 620 mil seguidores; fãs debatem nome

Da Redação

Diário de experiências feito por Viih Tube para o bebê

Viih Tube, de 22 anos, abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram com o intuito de responder as dúvidas dos fãs sobre a sua gravidez com o ex-BBB Eliezer, de 32 anos. Conforme a influencer, o chá revelação do sexo da criança poderá ser feito antes do previsto.

“Só penso nisso, quero fazer logo. Quero comprar coisinhas, ter ideias. Inclusive, eu acho que vou fazer o chá revelação antes de conseguir descobrir o sexo pelo ultrassom. Hoje em dia você consegue descobrir com exame de sangue. Não aguento mais esperar”, disse.

No entanto, o que vem chamando a atenção dos internautas é que a criança, fruto da gravidez que foi anunciada nesta terça-feira (21), já possui uma conta no Instagram e com apenas três publicações já conta com cerca de 624 mil seguidores. O perfil chamado Baby Tube já conquistou o coração dos fãs do casal.

Tanto no perfil do bebê, quanto na caixinha aberta por Viih, os possíveis nomes foram o assunto mais abordado. De acordo com ela, o casal já possui seus preferidos. “Fiz uma lista para ele [Eliezer], ele leu, escolheu e foi o mesmo nome que eu escolhi”, contou ela.

A gravidez da influencer não foi planejada. Viih Tube disse que conseguiu a gestação por acaso, mesmo tomando anticoncepcional. Apesar de tomar a medicação desde os 15 anos, ela afirma que pode ter acontecido no momento em que decidiu trocar a marca. “Foi inesperado, mas obviamente o amor vai ser o mesmo. Sempre quis ser mãe cedo”.



Fonte: Informações do RICmais.

