Beatriz Albuquerque sofre xenofobia nas redes sociais

Com quase 20 mil seguidores em suas redes sociais, a cearense Beatriz Albuquerque foi mais uma vítima do preconceito na internet. Ela é natural do interior do Ceará, e tem 24 anos. Hoje, Bia é considerada uma das maiores influenciadoras digitais em sua cidade.

Hoje, a cearense usa as redes sociais para divulgar o seu dia a dia e sua vida. Através de uma conta aberta no Instagram, Beatriz mostra “um pouco de tudo”, sempre com bom humor e uma pitada de conscientização. A influenciadora de apenas 24 anos vem conquistando cada vez mais espaço na internet e atraindo olhares preconceituosos de haters que usam as redes sociais apenas para desferir ódio.

“Eu não tenho problemas quanto a isso, muito pelo contrário, eu amo o Nordeste e amo a minha cidade, cada vez mais, nós nordestinos estamos conquistando nosso espaço” relata Beatriz

Juliette, Tirullipa, Whinderson Nunes, Thaynara OG são apenas alguns nomes que nasceram no Nordeste e hoje já conquistaram reconhecimento e cada vez mais vem lutando para ganhar mais espaços.

Recentemente, Beatriz vem passando por situações de bullying e preconceito por conta do sotaque e maneira de se expressar.

“O Brasil é um país diverso, com vários estados e cada um com a sua peculiaridade, nos expressamos de diferentes formas, temos sotaques variados, e essa que é a graça, não sermos todos iguais” disse a cearense.

Atualmente, Beatriz Albuquerque que já se destaca como digital influencer, é assessorada pelo pai da ex- bbb Viih Tube, Fabiano Moraes, que tem a sua própria agência de marketing digital, a Digital One, e está sempre em busca de novos talentos. Em 2021 criou o seu próprio programa com influenciadores digitais.

