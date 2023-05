Be Pineccio lança a sua primeira música: “Pra Você”

Da Redação

A atriz e empresária Gabi Pineccio, também conhecida como Be Pineccio, está prestes a se lançar também como cantora. Em julho, ela lança a sua primeira música “Pra Você”: “A canção vai estar em todas as plataformas digitais”, conta.

Natural do Paraná, Gabi vem se destacando como atriz e também empresária, já que é CEO de uma agência de transmissão ao vivo chamada Luz Casting.

Sua jornada não tem sido fácil, mas ela se considera uma pessoa resiliente, capaz de superar os obstáculos e seguir em frente.

Com apenas 26 anos, ela já viveu em diferentes partes do mundo, tendo morado no Japão até os 11 anos.

Desde que chegou ao Brasil, ela se envolveu com o teatro e sempre teve paixão pela música e composição. No entanto, foi a perda de seu pai para uma doença que a motivou a compor e a expressar seus sentimentos através da música.

“Sou eternamente grata pela música, pois ela salvou a minha vida diversas vezes”, conta. Agora, ela prepara uma linda homenagem ao pai com o seu primeiro lançamento: “Sei que não será fácil me aventurar em uma nova carreira, mas estou ansiosa e muito determinada para fazer dar certo e ser muito feliz nesse caminho também”, conta.

Para quem conhece a trajetória de Be Pineccio, sabe que certamente será mais um sucesso da profissional que vem se superando a cada ano.

Em 2016, quando começou no mundo das lives, ela enfrentava uma forte crise financeira e buscava uma forma de conseguir um dinheiro extra. Logo, tornou essa atividade a sua profissão: “Eu decidi experimentar e acabou dando muito certo”, relembra.

Um ano depois, Gabi estava em Taiwan recebendo o prêmio de melhor transmissora do Brasil e representando o país na Ásia.

Hoje, com a vida estabilizada, ela resolveu se arriscar em mais uma carreira artística e tem tudo para ser sucesso também: “Me sinto pronta para compartilhar mais essa parte de mim com o mundo”, revela.

Em breve, “Pra Você”, canção em homenagem ao pai da cantora, chega em todas as plataformas musicais.

Se você quiser acompanhar o trabalho de Gabi, pode encontrá-la nas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook.

