BBB24: Rodriguinho é o novo líder da edição e revela novos alvos

Rodriguinho venceu a segunda prova do líder do BBB24

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O brother Rodriguinho venceu a segunda prova do líder do BBB24, da Globo. Os participantes do reality show se dividiram em grupos nomeados de amarelo, branco, azul. A atividade aconteceu em etapas, logo após a eliminação de Maycon.

continua após publicidade

LEIA MAIS: BBB24: Maycon é eliminado no primeiro paredão do reality show

O grupo azul, formado por Nizam, Matteus, Rodriguinho, Giovanna Pitel, Fernanda e Lucas Pizane, foi o grande vencedor e todos os jogadores partiram para a última etapa, onde o resultado seria anunciado por um envelope do patrocinador.

continua após publicidade

Após ser consagrado líder da semana, o pagodeiro fez a divisão entre VIP e Xepa. Como o BBB24 sempre surpreende, o brother precisou mencionar de cara três possíveis indicações ao próximo paredão, que será formado oficialmente na próxima sexta-feira, 12.

Com isso, Davi, Isabelle ou Beatriz, apontados por Rodriguinho, correm o risco de serem indicados diretamente à berlinda. Ainda na sexta-feira, 12, os participantes devem realizar a prova do anjo, que além de ser autoimune, também poderá imunizar outro jogador.

Confira o momento em que Rodriguinho se tornou o novo líder do BBB 24:

Fonte: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News