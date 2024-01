BBB24: Maycon, Giovanna e Yasmim Brunet disputam o 1° paredão

Giovanna Lima e Yasmin Brunet foram as mais indicadas pela casa e também estão na berlinda ao lado de Maycon

O BBB24 já tem o seu primeiro paredão. A primeira berlinda foi formada na noite desta terça-feira (9) e terá Giovanna, Maycon e Yasmin Brunet. Eles disputam a preferência do público para permanecer na briga pelo prêmio, que pode chegar a R$ 3 milhões neste ano. O eliminado será anunciado nesta quinta-feira (11).

A líder Deniziane foi a primeira a votar. A votação da casa foi às claras e todos puderam acompanhar a escolha de cada participante, Deniziane venceu a disputa contra Matteus e ao indicar uma pessoa para berlinda, ela escolheu Maycon.

LEIA MAIS: Situação do banheiro no primeiro dia gera preocupação no BBB24

"Eu ia prevalecer as pessoas que estavam na prova para irem pro VIP. Mas, para o Paredão, eu não fiz nenhum acordo. Então, hoje minha indicação é o Maycon, por afinidade. A gente não teve tanta conectividade. Pode ser uma coisa que pode ser melhorada, porque teve pouco tempo, não tem como formar conceitos de pessoas", declarou a líder da semana.

Davi e Isabelle estavam imunes ao primeiro Paredão. Giovanna Lima e Yasmin Brunet foram as mais indicadas pela casa e também estão na berlinda ao lado de Maycon.

Veja como ficou a votação:

1-Maycon votou em Yasmin Brunet

2- Alane votou em Giovanna

3- Lucas Luigi votou em Yasmin Brunet

4 - Rodriguinho votou em Thalyta

5- Fernanda votou em Giovanna

6- Giovanna Pitel votou em Giovanna

7- MC Bin Laden votou em Giovanna

8- Vinícius Rodrigues votou em Giovanna

9- Giovanna votou em Giovanna Pitel

10 -Leidy Elin votou em Giovanna

11- Wanessa Camargo votou em Lucas Henrique

12- Davi votou em Rodriguinho

13- Juninho votou em Yasmin Brunet

14- Lucas Pizane votou em Raquele

15- Isabelle votou em Matteus

16- Thalyta votou em Giovanna Pitel

17- Beatriz votou em Fernanda

18- Michel votou em Giovanna Pitel

19- Marcus Vinicius votou em MC Bin Laden

20- Raquele votou em Giovanna Pitel

21- Lucas Henrique votou em Yasmin Brunet

22- Vanessa Lopes votou em Raquele

23- Yasmin Brunet votou Lucas Luigi

24- Nizan votou em Yasmin Brunet

25- Matteus votou em Giovanna

