BBB23: vídeo em que Key Alves teria jogado cadeira em técnico viraliza

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Key Alves, jogadora de vôlei recém confirmada no BBB23

Um vídeo de uma confusão em que Key Alves, jogadora de vôlei recém confirmada no BBB23, teria se envolvido está viralizando nas redes sociais neste final de semana. A atleta teria atirado um objeto em direção a integrantes da comissão técnica de um time adversário. Ao final do vídeo, as mulheres que gravavam a confusão afirmam que a jogadora jogou uma cadeira.

continua após publicidade .

“A Keyla jogou uma cadeira. Que porra é essa? A Keyla jogou uma cadeira”, disse a mulher que gravava o vídeo. É possível ver uma mulher, com estatura física parecida a de Keyla, vestindo um uniforme roxo, usado por líberos, posição a qual a sister joga, deixando a cena de confusão logo após o objeto ser atirado.

A coluna LeoDias procurou a equipe da sister para confirmar se era ela que aparecia no vídeo. No entanto, até o fechamento desta matéria, não obteve resposta.

continua após publicidade .

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News