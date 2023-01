BBB23 entrega a pior estreia da história do reality na Globo

Da Redação

Estreia do BBB 2023

Estreou na noite desta segunda-feira (16) o BBB23, uma parceira entre a TV Globo e a Endemol. A edição do reality show, no entanto, não começou muito bem e entregou a pior estreia da história do programa. Dados prévios de audiência mostram que marcou 22,2 pontos.

Pode até ter sido o primeiro lugar entre as emissoras, mas para o parâmetro histórico, os dados parciais não são bons. Para crédito de curiosidade, no mesmo horário, as emissoras SBT e Record, empataram em 2º lugar, com 4,4 pontos. A Band fez 1,1. A RedeTV, 0,1.

A Globo ainda não divulgou oficialmente, mas a 23ª edição do BBB terá o último "capítulo" no final de abril. O reality deve faturar mais de R$ 1 bilhão neste ano, o que faz dele o produto mais bem-sucedido comercialmente na Globo.





Veja a audiência de estreia de todos as edições do BBB

BBB 1 - 48,7

BBB 2 - 28,3

BBB 3 - 37,0

BBB 4 - 41,9

BBB 5 - 45,9

BBB 6 - 44,8

BBB 7 - 42,7

BBB 8 - 36,9

BBB 9 - 37,2

BBB 10 - 30,0

BBB 11 - 34,0

BBB 12 - 34,3

BBB 13 - 25,0

BBB 14 - 30,0

BBB 15 - 24,0

BBB 16 - 23,0

BBB 17 - 27,0

BBB 18 - 27,6

BBB 19 - 22,5

BBB 20 - 24,9

BBB 21 - 27,4

BBB 22 - 27,6

BBB 23 - 22,2 - estimativa prévia





Fonte: Splash UOL.

