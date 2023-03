BBB23: Boninho é criticado por situação de Domitila no Quarto Branco

Da Redação

Boninho vem sendo duramente criticado nas redes sociais

Nesta quinta-feira (9), o diretor do Big Brother Brasil 23, Boninho, vem sendo duramente criticado por conta da situação na qual se encontra a Miss Alemanha Domitila Barros, dentro do Quarto Branco. Após quase 20 horas de prova, a sister ainda não saiu do carro, depois de perder para o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, e a internet está cobrando o diretor do reality, exigindo mais respeito para a moça.

“Para mim, ela merecia pelo menos uma cama e um banho. Ficar quase 40 horas sem dormir e sem tomar banho é f*da e olha que nem torço por ela. É empatia!”, disse um usuário, no perfil oficial do Instagram do diretor. Muitos outros estão se manifestando, pedindo que a produção ajude Domitila.

Já no Twitter, as hashtags Domitila Merece Respeito e Domitila Merece Um Carro estão ganhando bastante força entre os usuários. Muitos estão indignados com a forma como a sister está sendo tratada, pedindo mais cuidado e compaixão.

“A prova de resistência já acabou, Boninho! Ela apenas apertou um botão, chamou um rival, os dois resistiram por quase 20 horas, ela perdeu e fim. O que vem depois não deveria ser resistência. Se fosse Fred no lugar dela, também estaríamos reclamando porque é questão de psicológico”, reclamou um outro internauta.

Com informações de Caras

