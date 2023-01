BBB23: barriga de Bruna Griphao chama atenção na web

Da Redação

No primeiro dia de “BBB23”, da TV Globo, rolou uma grande prova durante toda a madrugada do reality show, com os participantes, separados em dupla desde antes da estreia, tendo que apertar um botão apenas quando fosse a hora certa, nem antes nem depois.

Bruna Griphao e Larissa foram uma das duplas que mais resistiram dentro da dinâmica, e por muito pouco não foram as vencedoras, posto obtido por Ricardo e Fred, ou seja, elas ficaram aproximadamente 12 horas resistindo e em atividade.

Para descarregar toda a tensão obtida diante da prova, Bruna Griphao vestiu um biquíni para se limpar, deixando sua barriga à mostra e exibindo seu tanquinho, conquistado dias antes de sua entrada no programa com a ajuda de um personal trainer, e a web não falou de outra coisa.

O perfil da atriz escreveu: “Olhem a barriguinha da gata! Como pode ser tão gata?”. “Sem lipo lad, apenas treinos! Os gominhos naturais da Bruna Griphao me fazendo criar vergonha na cara e entrar na academia”, “Obrigada Bruna Griphao por jogar na minha cara q não tenho um tanquinho desse”, forma algumas das declarações bem-humoradas dos internautas em relação ao corpo de Bruna Griphao.

As informações são do site O Fuxico.

fonte: Reprodução

Veja o post:



Olhem a barriguinha da gata! Como pode ser tão gata? #TeamGriphao



Fotos: Reprodução/Globoplay pic.twitter.com/uzIBMZvRj7 — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) January 17, 2023





