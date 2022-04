Da Redação

BBB22: web sobe a #ForaLucas após discussão com Pedro Scooby

Lucas Bissoli e Pedro Scooby discutiram logo após a formação do oitavo Paredão do BBB22. O estudante de medicina reclamou de uma possível falta de interesse do Camarote no jogo e o chamou de Playboy. Entretanto, a internet não perdoou e invadiu as redes sociais do Pipoca e o acusaram de distorcer a realidade.

continua após publicidade .

A hashtag Fora Lucas também foi um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (14). Vale lembrar que Lucas afirmou, durante a Prova do Líder, que não estava preocupado com o posto máximo do reality, mas, sim, com o dinheiro.

Pedro Scooby, Arthur Aguiar, Paulo André e Lucas Bissoli entraram em conflito após os discursos de indicação ao Paredão e imunidade. O marido de Maíra Cardi imunizou o atleta olímpico e foi contestado pelo estudante de medicina. Para o Barão da Piscadinha, o discurso do ator foi uma indireta, já que ele visou muito mais o prêmio na última Prova do Líder.

continua após publicidade .

Por outro lado, o surfista também gostou da justificativa de Lucas para enviá-lo ao Paredão. Scooby reclamou, disse que deixou uma vida inteira aqui fora e que não era playboy, já que suou muito para estar onde está hoje.

Com informações Metrópoles.