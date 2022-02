Da Redação

BBB22: Paulo André chama Naiara Azevedo de sonsa

Nesta segunda-feira, a dinâmica do "Jogo da Discórdia" rendeu muitas brigas no BBB22 (TV Globo). Desta vez, a brincadeira foi a já conhecida história de colocar plaquinhas na testa dos participantes.

E quem surpreendeu foi o atleta olímpico Paulo André, ao instigar uma briga com a cantora sertaneja Naiara Azevedo.

“Primeiro, querendo me defender do ‘influenciável’, acho que na primeira conversa que a gente teve sobre o jogo com o Scooby e com o DG, eles falaram da forma como eles levam e eu falei que em algum momento a gente ia ter que se defender e eu ainda acredito nisso. Bato nessa tecla o tempo todo. Eles estão de prova, está gravado”, começou Paulo.

“Então eu tenho personalidade suficiente pra não mudar a minha opinião, tô fechadão com os caras, então não acredito que eu seja influenciável, porque se eu fosse, eu estaria na mesma posição que eles”, continuou o brother.

“Eu ainda não senti uma mesma abertura que eu tenho com eles com outras pessoas pra poder abrir meu voto, pra poder fazer uma estratégia de jogo, mas a partir desse momento eu vou ter que fazer isso”, disse Paulo.

O brother, que até então estava meio morno no jogo, também se posicionou chamando Naiara Azevedo de sonsa e arrancou risadas.

“Você fica aí na casa se fazendo de pá, de maluca, e fica me abraçando, e fica pra lá e pra cá, e votou em mim também… Então, sobre isso eu sinto que você é meio…”.

Vale lembrar que Douglas Silva disputa com Naiara Azevedo e Arthur Aguiar o terceiro paredão do BBB22. O ator foi o mais votado da casa ao lado de Lucas, que venceu a prova bate-volta e escapou da disputa. A líder da semana Jade Picon e indicou o marido de Maíra Cardi à berlinda e a sertaneja perdeu a última dinâmica durante a prova do Líder.

