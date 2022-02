Da Redação

BBB22: Participantes testam negativo para Covid

Todos os 18 participantes que ainda estão no "Big Brother Brasil 22" apresentaram resultado negativo em testes para a presença de Covid, informou a Globo em nota na noite desta quinta-feira (3).

"Assim como fizemos na edição do ano passado, por precaução, os participantes do 'BBB' foram testados e apresentaram resultados negativos para presença de Covid-19", afirmou a emissora em comunicado.

"Importante também relembrar que todos os participantes do 'BBB22' tomaram as respectivas doses da vacina – item obrigatório para a participação no reality. E que durante o pré-confinamento fizeram sucessivos testes e só entraram na casa após o resultado negativo à presença do Coronavírus."

Os boatos que haviam participantes com Covid no BBB22 começaram após o jornalista Alessandro Lobianco afirmar que Vyni, Tiago e Eli estavam com o vírus. Vyni tinha apresentado tosses secas recorrentes, o que reafirmava a suspeita. Porém, como informado pela Globo, nenhum participante contraiu o coronavírus e a emissora segue testando e monitorando frequentemente os participantes.