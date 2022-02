Da Redação

BBB22: No Vip, Tiago Abravanel diz que ‘fome é psicológica'

Tiago Abravanel criou novamente polêmica na internet depois de uma conversa com Lucas. O ator disse que “fome é psicológica” ao abordar dificuldades do grupo da Xepa. Além disso, ele falou que os alimentos disponíveis são o suficiente. O brother está no Vip há duas semanas, onde tem mais opções de comida e em maior quantidade.

“Cara, o público quer entretenimento, mas a galera tá indo dormir pra não passar fome”, explicou Lucas. “Isso é uma escolha. É uma forma de sobrevivência tomar água e ir dormir”, apontou o apresentador.

A internet reagiu e o participante foi muito criticado:

fome é psicológico né tiago almoça hoje por pensamento aí então pic.twitter.com/tWn64IrmLI — edson (@perryclassic) February 2, 2022

Tiago Abravanel: " A fome é psicológico"!



Falou o cara que nunca passou fome fora da casa e está no Vip a duas semanas! #BBB22 pic.twitter.com/YT9Wivjn83 — Déia Bracho (@bracho_andreia) February 2, 2022