Da Redação

BBB22: Natália Deodato muda visual e surge com cabelos lisos

A 13ª eliminada do Big Brother Brasil 22, Natália Deodato, surgiu nas redes redes, na noite desta terça-feira (19), com novo visual e surpreendeu seus fãs. A modelo, que tem os cabelos naturalmente cacheados, alisou os fios ao fazer uma hidratação.

"Lá fui eu dar um banho de brilho no meu cabelo. Estava com cor de burro fugido. Já aproveitei e tirei as pontas. Adivinhem quem fez? A minha mãe. A gente correu no salão aqui do hotel, pedimos o secador e as coisas. Invadimos o salão. As coisas mudam, mas a gente não muda. Amo que minha mãe mexa em meus cabelos", disse a ex-participante do BBB.

Segundo Natália, o liso ficará por pouco tempo: "Amanhã já molho. Hidratou muito bem, olha esse brilho! Estou chocada", concluiu.