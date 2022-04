Da Redação

BBB22: Natália bebe e protagoniza barraco durante festa

Natália arranjou confusão com as sisters Jessilane e Lina durante a Festa do Líder do Big Brother Brasil 22, nesta quarta-feira (16). As participantes, que são grandes amigas dentro da casa, se desentenderam após Natália se sentir ignorada.

Chorando, Natália chamou Lina de desleal e disse que a sister tinha o objetivo de afastar a Jessilane dela: “Lina, eu falei com você que eu senti que muitas das vezes não é questão só de ser desleal. É a sensação de que você estava afastando ela de mim”, acusou. Lina deixa o quarto e Jessilane tenta acalmar Natália, mas a participante estava nervosa.



A sister, então, começou a gritar e chorar dentro do quarto, dando socos e chutes nas portas, jogando itens no chão e, aos berros, exigindo que os brothers se afastassem. Na cozinha, Natália continuou jogando cadeiras no chão e deu socos na pia. A mulher precisou ser contida por Laís e Elovênia. A sister foi advertida pela produção do programa e perdeu 100 estalecas.

Ao ser chamada de desleal, Lina decidiu confrontar a amiga. “Vou te falar porque você me chamou de desleal. Você falou que eu estava tentando te afastar da festa. Para de falar que eu estou me colocando numa situação”, gritou Lina, enquanto chorava.

Depois disso, Natália foi questionada pelo motivo do surto e alegou que não suportava mais ser excluída pelas amigas. “Toda vez que eu falo me acham errada. Meu problema sempre parece menor. O que eu quero falar, sempre parece menor. Eu não aguento mais isso. Me sinto deslocada do meu grupo”, disse Natália.

16) Natália sai do quarto bastante alterada e desconta em objetos da casa. #BBB22 https://t.co/33WNJPx2v3 — Tracklist (@tracklist) March 17, 2022

Com informações do Metrópoles.