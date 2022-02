Da Redação

BBB22: Laís comemora problema de coluna de Gustavo

As participantes do Big Brother Brasil 22 Brunna Gonçalves, Jade Picon, Larissa e Laís se reuniram, na madrugada desta quarta-feira (16), na área externa do reality para falar sobre a estratégia de jogo do brother Gustavo, que afirmou que pretende colocar "fogo no parquinho". Elas se reuniram logo após a eliminação de Bárbara Heck.

continua após publicidade .

Durante a conversa, veio à tona a informação de que Gustavo tem um problema de coluna e que, devido à isto, teria desvantagens nas provas de resistência.

"Gustavo não aguenta a [prova] resistência porque tem problema de coluna. Ele tem duas hérnias de disco", contou Larissa, que passou um tempo na Casa de Vidro com o curitibano. Nesse momento, Laís disparou: "Graças a Deus!"

continua após publicidade .

Muitos internautas postaram o vídeo com o momento da fala da médica e criticaram a sua "comemoração". "Doutora Laís - 'Ele tem hérnia de disco'. Dra. Laís: 'graças a Deus!", postou um usuário do Twitter. "Imagina essa fera na linha de frente da Covid: 'doutora, Fulano do 312 morreu!'. 'Bom que vai liberar mais um leito!'", postou outro internauta. "Uma médica achando bom o cara ter hérnia de disco. Conheço pessoas que sofrem - e não é pouco - com esse problema na coluna. Uma pena uma médica ter essa opinião", argumentou outra internauta. "'Graças a Deus!' Ela disse que era médica por amor, né? Beleza, fera!", postou outro usuário da rede social.

fonte: Reprodução/Twitter



fonte: Reprodução/Twitter

continua após publicidade .

Larissa: “Gustavo não aguenta prova de resistência porque tem problema de coluna e duas hérnias de disco.”



Laís: “Graças a Deus!” #BBB22 pic.twitter.com/Xy1tN93MIb — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) February 16, 2022

Fonte: Revista Quem.