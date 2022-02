Da Redação

BBB22: Jornalista afirma que 3 participantes estão com Covid

Três integrantes que ainda estão no confinamento do Big Brother Brasil podem estar infectados com a Covid-19, segundo informações dadas pela coluna de Alessandro Lo-Bianco, do IG. Um deles é Vyni, que vem chamando a atenção por estar apresentando uma tosse persistente há alguns dias.

Os outros dois participantes não tiveram os nomes revelados. A suspeita surgiu por conta do monitoramento feito por relógio que todos participantes usam. O acessório registra de forma ininterrupta os sinais vitais dos jogadores, além de temperatura corporal, tempo de sono, entre outros

Segundo a fonte ouvida pelo jornalista, além de Vyni, outros dois participantes têm apresentado febre e a Globo autorizou a entrada de um médico para a coleta de material para testagem nesta terça-feira (1)

A questão da Covid-19 sempre foi motivo de preocupação para a produção do programa. Três participantes, Arthur Aguiar, Linn da Quebrada e Jade Picon, ficaram em isolamento por alguns dias por conta do teste positivo e entraram posteriormente no confinamento.

O primeiro eliminado, Luciano, que saiu no dia 25 de janeiro, testou positivo para a doença apenas dois dias depois de ter saído do programa, o que levantou suspeitas de que brother poderia estar infectado enquanto ainda estava no jogo.

Informações da Istoé