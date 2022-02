Da Redação

BBB22: Confinados são chamados para fazerem testes de Covid

Nesta quinta-feira (3), os participantes do 'BBB22" realizaram o teste de covid-19, após serem chamados no confessionário.

No Twitter, o assunto bombou após Jade Picon revelar no quarto Lollipop que foi chamada no confessionário. “Se me chamarem, vai ser só para um confere porque já me passaram tudo”, comentou Maria. Vyni, que vem tossindo bastante, comentou na mesma hora: “Mas eu graças a Deus já senti que melhorei, ontem eu quase não tossi tanto”.

Além da preocupação da web, a suspeita dos casos fez com que a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) pedisse para que a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro testasse os confinados.

Suspeitas de covid na casa

As suspeitas de covid na casa começaram quando o primeiro eliminado do 'BBB 22', Luciano Estevam, testou positivo para a doença, três dias depois de sua eliminação.

Depois, dentro da casa, Vyni passou a se queixar de dor no corpo e tosse, o que levantou suspeitas de que ele poderia estar contaminado. O assunto ganhou mais força após as tosses recorrentes do participante durante as edições ao vivo do programa na segunda-feira, 31, e terça-feira, 1. Os sintomas de Vyni começaram na mesma semana que Luciano Estevam testou positivo para a doença.

Eliezer também começou a apresentar sintomas parecidos. Na noite de quarta-feira, 3, antes da festa do líder, Vyni foi surpreendido pela tosse do brother enquanto se arrumava no quarto lollipop.

