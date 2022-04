Da Redação

BBB22: após longa disputa, Lucas vence Prova do Anjo

Lucas ganhou a Prova do Anjo no BBB22. Com a vitória, o Barão da Piscadinha conquistou o direito de imunizar um aliado no paredão que será formado neste domingo (20), além de colocar dois participantes no Monstro: Gustavo e Eliezer.

continua após publicidade .

Esta semana, a dinâmica foi de agilidade. Por conta do sorteio, Linn da Quebrada, Jessilane e Eliezer ficaram de fora da prova. Os sorteados, por sua vez, fizeram duelos para decidir quem seria o novo anjo. Com um cenário repleto de dificuldades, tinham que encontrar cinco cards, colocar no expositor e apertar o botão para finalizar.

O primeiro embate foi entre Paulo André e Eslovênia. O brother encontrou todos os cards, mas um deles caiu do expositor quando ele apertou o botão, fazendo Eslô seguir para a próxima fase. A desclassificação, inclusive, rendeu um áudio vazado de Tadeu Schmidt criticando a atitude de PA.

continua após publicidade .

No segundo duelo, Pedro Scooby venceu Natália. Lucas também foi mais rápido que Laís no terceiro confronto, assim como Douglas, que venceu Gustavo. Na classificatória para a final, Pedro Scooby e Lucas levaram a melhor.

A final foi disputada e consagrou Lucas como o Anjo da semana.

As informações são do Metrópoles.